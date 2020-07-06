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Незалежной напомнили, чем закончилась провокация грузинского руководства в 2008 году

Вооруженное противостояние Киева Москве окончится поражением украинской армии. В этом убежден герой России Андрей Красов, командовавший группой ВДВ РФ в ходе операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.



По его мнению, все, что может сегодняшняя украинская армия, – это красоваться на парадах. На реальные боевые действия она не способна.

"Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", – отметил Красов в интервью "Интерфаксу".

Ранее глава ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что "боевой флот" Незалежной готовится к "полномасштабной военной конфронтации" с Россией из-за Крыма. Он признал, что потери со стороны военных и мирного населения будут большими, однако у Киева есть преимущество – новое вооружение.

Сенатор РФ Алексей Пушков увидел в этом заявлении стремление главкома ВМС Украины "побахвалиться", поскольку для серьезной провокации у Киева нет военного флота. "Это риторическая провокация. Цель – поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией", - написал сенатор в "Твиттер".

Вероятность военного конфликта России и Украины – 1 к 100, так оценил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Касатонов. "Даже гипотетически этого быть не может", – высказался он в эфире НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область, где пообещал собравшимся "вернуть Крым". Жители полуострова предпочли выйти из состава Незалежной после переворота в Киеве в 2014 году, напоминает "Вечерняя Москва". Однако украинские власти отказываются признавать итоги референдума законными. Последние выступления и поступки главы Незалежной и вовсе дали повод украинскому политологу назвать президента "кидалой".