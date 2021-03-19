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Украину ждет катастрофический рост цен на топливо после прекращения поставок из России
19 марта 2021, 14:35 • 251 • Украина
Украинские эксперты крайне негативно восприняли известие о прекращении поставок газового и дизельного топлива «Роснефти» в страну. По их мнению, это неизбежно приведет к ажиотажу на топливном рынке и резкому повышению цен для рядовых водителей, передает корреспондент ФАН из Киева.
Накануне Россия предупредила о приостановке с 1 апреля поставок дизтоплива и сжиженного автогаза на Украину в ответ на арест «трубы Медведчука» — нефтепровода «Прикарпатзападтранс» (после ареста он перешел в управление компании «Укртранснафта»). Об этом украинских чиновников уведомила швейцарская трейдерская компания Proton Energy Group — эксклюзивный поставщик дизтоплива и газа «Роснефти» на Украину.
Впрочем, в Киеве этот шаг восприняли как ответ не только на арест нефтепровода, но и на свежую атаку, организованную режимом Владимира Зеленского на бизнес-окружение лидера оппозиции Виктора Медведчука. 11 марта СБУ и Генпрокуратура Украины провели спецоперацию на семи нефтебазах, в 13 офисах и на морских судах, а также на 105 автозаправках компании Glusco. В результате ее работа была парализована на неопределенный срок. Наглый политический наезд украинские силовики объяснили «борьбой с контрабандой».
По данным украинских СМИ, Glusco принадлежит другу Виктора Медведчука — гражданину Израиля Нисану Моисееву. Он же — владелец компании Proton Energy, которая в 2020-м поставила на Украину 1,74 млн тонн дизеля и 443 тысячи тонн сжиженного газа (23% годового объема потребления этих ресурсов в стране). Местные аналитики отметили — время для топливного демарша было выбрано очень точно. Ведь уже через пару недель в «аграрной сверхдержаве» начнется посевная кампания.
Как заявил журналистам на брифинге эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, прекращение поставок российских нефтепродуктов на Украину станет катастрофическим ударом для украинского рынка, спровоцировав топливный коллапс.
Корольчук отметил, что похожая ситуация уже возникала ранее из-за сокращения поставок топлива из РФ и Белоруссии, в итоге на Украине росли цены на бензин.
Аналитик нефтерынка, эксперт консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко на брифинге в Киеве обвинил Россию.
Впрочем, считает Сиренко, что касается дизтоплива, то здесь еще можно ожидать наращивания его поставок из Белоруссии и по морю.
Впрочем, отмечают аналитики, все эти меры вряд ли спасут общую ситуацию с топливом. Розничные цены на бензин и дизель на Украине продолжат расти, вне зависимости от прекращения поставок из РФ. Главная причина — увеличение нефтяных котировок, которые в марте преодолели отметку в 70 долларов за баррель. Кроме того, на украинском рынке наблюдается «отложенное подорожание» — цены на АЗС еще не синхронизировались с оптовыми, которые резко выросли.
Напомним, в последнее время топливо на Украине неуклонно дорожает. Первый ценовой скачок на две гривны за литр случился в 20-х числах января 2021-го. Второй скачок — еще на гривну за литр — через месяц, в конце февраля. На 16 марта средняя розничная цена бензина А-95 составляла 28,36 гривны (76 рублей) за литр, дизтоплива — 27,77 гривны (75 рублей) за литр, автогаза — 15,39 гривны (41 рубль) за литр. При благоприятном для Украины сценарии, цена бензина вырастет до 29,3 гривны/литр, дизеля — до 28,7 гривны/литр, газа — до 16,4 гривны/литр. Самые неблагоприятные сценарии из-за прекращения поставок топлива из РФ местные эксперты даже затруднились спрогнозировать.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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