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Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского

24 октября 2019, 03:09  •  51 • Политика
Эксперт разгромил проект бюджета команды президента Украины Владимира Зеленского на 2020 года, предсказав украинцам год "разочарования и горечи".
Новый бюджет Украины не позволит реализовать предвыборные обещания команды нового главы государства Владимира Зеленского, которая обещала увеличить ВВП на 40% в течение четырех лет. Об этом пишет РИА ФАН.
Ранее Верховная рада одобрила в первом чтении программу госбюджета на 2020 год. Как указано в документе, доходы составят 1,78 триллиона гривен, а большая часть расходов направлена на погашение кредитов и финансирование армии.
Программу подверг жесткой критике глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. Он отметил, что предложенный правительством Алексея Гончарука проект дублирует на 90% то, что предлагал кабмин Владимира Гройсмана.
Кроме того, ни одно из предвыборных обещаний не прописано вообще, а экономический рост в следующем году прогнозируется на мизерном уровне в 3,3%.
"Уверен, что этот бюджет будет "бюджетом разочарования и горечи". Люди, которые голосовали за Зеленского, к весне-лету поймут это и начнут остро разочаровываться в новой власти. Падение ее рейтинга может составить 30 - 40%", - вынес свой приговор эксперт.

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