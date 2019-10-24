Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского

Новый бюджет Украины не позволит реализовать предвыборные обещания команды нового главы государства Владимира Зеленского, которая обещала увеличить ВВП на 40% в течение четырех лет. Об этом пишет РИА ФАН.

Ранее Верховная рада одобрила в первом чтении программу госбюджета на 2020 год. Как указано в документе, доходы составят 1,78 триллиона гривен, а большая часть расходов направлена на погашение кредитов и финансирование армии.

Программу подверг жесткой критике глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. Он отметил, что предложенный правительством Алексея Гончарука проект дублирует на 90% то, что предлагал кабмин Владимира Гройсмана.

Кроме того, ни одно из предвыборных обещаний не прописано вообще, а экономический рост в следующем году прогнозируется на мизерном уровне в 3,3%.

"Уверен, что этот бюджет будет "бюджетом разочарования и горечи". Люди, которые голосовали за Зеленского, к весне-лету поймут это и начнут остро разочаровываться в новой власти. Падение ее рейтинга может составить 30 - 40%", - вынес свой приговор эксперт.