Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В поисках ограничений: сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Се...
Посольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады
Марионетки Лукашенко запели о «сотрудничестве с НАТО» (Руслан Осташко)
«Мушарраф был невольным союзником США»: будет ли казнён бывший президент Пакиста...
Главная / Политика

Украину ждет африканский голод: Тимошенко предупредила о последствиях закона о продаже земли

18 декабря 2019, 05:24  •  108 • Политика
Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом в случае принятия закона о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам. "Мы, украинцы, останемся без земли, без продуктов питания, как Мадагаскар", - предупредила политик.
Украину ждет массовый голод, как в Африке, если Верховная рада примет закон о продаже земли. С таким заявлением выступила глава партии "Батькивщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
Она предупредила, что если земли сельскохозяйственного назначения разрешат продавать иностранцам, как того требует Международный валютный фонд, то вся земля будет скуплена транснациональными корпорациями. По словам политика, земля превратится в спекулятивный товар, из которого будут выкачивать сырье, а не производить экологически чистый товар.
"Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем", - подчеркнула Тимошенко в эфире украинского канала "112".
Политик отметила, что в этом случае Украину ожидает массовый голод. Она напомнила, что подобное уже происходило в Африке. В качестве примера она привела остров Мадагаскар. Там тоже разрешили продажу земли, и она вся была скуплена транснациональным корпорациями. После этого страна заняла первые строчки в рейтингах количества голодающего населения.
"Мы, украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути", - подытожила политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
18 декабря 2019, 05:24
Несите зачетки: ГД и СФ отчитаются перед президентом 24 декабря
17 декабря 2019, 13:09
"Опирайтесь на официальные источники": МИД России отвергает выводы ООН о "жестоком обращении с украинцами"
17 декабря 2019, 16:24
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
18 декабря 2019, 05:24
Депутаты Госдумы решили "объявить бой" курению на кухнях коммуналок
17 декабря 2019, 19:39
ГД учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства
17 декабря 2019, 13:09
"Судить по тяжким статьям": Вассерман предложил способ борьбы с распространителями фейков о России
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 02:09
"Уголовники, алкоголики, тунеядцы": Какое дно должна пробить "Единая Р...
18 декабря 2019, 01:54
«Мушарраф был невольным союзником США»: будет ли казнён бывший президент Пакистана
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставил...
18 декабря 2019, 02:09
"Беспорядочно маневрировал": Русский корабль-разведчик заставил понервничат...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
11 декабря 2019, 23:54
Против них - "элементарная физика": Дело о крушении Боинга MH17 "рассыпалось" под натиском независимого эксперта
15 декабря 2019, 12:24
"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
15 декабря 2019, 12:24
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
12 декабря 2019, 03:09
Литва осталась в Лондоне ни с чем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.