Украину ждет африканский голод: Тимошенко предупредила о последствиях закона о продаже земли

Украину ждет массовый голод, как в Африке, если Верховная рада примет закон о продаже земли. С таким заявлением выступила глава партии "Батькивщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Она предупредила, что если земли сельскохозяйственного назначения разрешат продавать иностранцам, как того требует Международный валютный фонд, то вся земля будет скуплена транснациональными корпорациями. По словам политика, земля превратится в спекулятивный товар, из которого будут выкачивать сырье, а не производить экологически чистый товар.

"Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем", - подчеркнула Тимошенко в эфире украинского канала "112".

Политик отметила, что в этом случае Украину ожидает массовый голод. Она напомнила, что подобное уже происходило в Африке. В качестве примера она привела остров Мадагаскар. Там тоже разрешили продажу земли, и она вся была скуплена транснациональным корпорациями. После этого страна заняла первые строчки в рейтингах количества голодающего населения.