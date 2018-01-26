Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль боится Грудинина? Получается, что да!
Саакашвили отправлен под частичный домашний арест
ЦИК вынес предупреждение коммунистам из-за незаконной агитации Грудинина
Песков отчитал голландские СМИ за "подбрасывание угля в топку антироссийско...
Главная / Политика

Украину заставят платить: Суд Англии завершил слушания о долге Украины перед Россией

26 января 2018, 18:24  •  235 • Политика
Апелляционный суд Англии закончил слушания по апелляции Украины на вердикт Высокого суда Лондона о долге перед Российской Федерацией размером в 3 миллиарда долларов
Апелляционный суд Англии сегодня закончил открытые слушания по поводу апелляции Украины на вердикт Высокого суда Лондона о долге перед Россией размером в 3 миллиарда долларов.
Суд продолжит рассматривать дело в период до 5 февраля, но уже заочно. Стороны смогут предъявить дополнительные документы и прочие доказательства.
В 2017 году суд Лондона уже обязал правительство Украины компенсировать номинальную стоимость облигаций и возместить Российской Федерации часть судебных расходов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

235
Источник
Похожие новости
26 января 2018, 11:54
Путин проверит врио губернаторов
26 января 2018, 18:24
"Необъятных размеров" украинская активистка Femen разделась у неправильного посольства - фото
26 января 2018, 16:24
Володин видит двойные стандарты в запросе посла США в РФ на встречу с ним

26 января 2018, 18:24
ВСУ готовятся к штурму Горловки
26 января 2018, 15:09
Олимпиада в Пхенчхане завершится военными учениями Южной Кореи и США
25 января 2018, 20:54
Постпред РФ при ООН: Сирию удалось сохранить как суверенное государство
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 января 2018, 02:54
"Нафтогаз" расписался в бессилии: Европа вместо Украины выбрала "Северный поток - 2"
20 января 2018, 02:54
США хотят вернуть Донбасс в состав Украины руками рабочих
25 января 2018, 16:24
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
19 января 2018, 20:24
И нам бы такого Путина: Крещенское купание президента России покорило Европу и Канаду
22 января 2018, 13:24
Российский "истребитель танков" начнут испытывать в 2018 году
22 января 2018, 10:09
Бунт ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.