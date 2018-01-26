Украину заставят платить: Суд Англии завершил слушания о долге Украины перед Россией

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Апелляционный суд Англии закончил слушания по апелляции Украины на вердикт Высокого суда Лондона о долге перед Российской Федерацией размером в 3 миллиарда долларов

Апелляционный суд Англии сегодня закончил открытые слушания по поводу апелляции Украины на вердикт Высокого суда Лондона о долге перед Россией размером в 3 миллиарда долларов.

Суд продолжит рассматривать дело в период до 5 февраля, но уже заочно. Стороны смогут предъявить дополнительные документы и прочие доказательства.

В 2017 году суд Лондона уже обязал правительство Украины компенсировать номинальную стоимость облигаций и возместить Российской Федерации часть судебных расходов.