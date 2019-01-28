Украину захватили "наглые рожи": Депутат Рады обрушился с критикой на Киев

Депутат Верховной Рада Вадим Рабинович заявил о захвате Украины нынешними киевскими властями в эфире украинского телеканала. "Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена", - заявил парламентарий.

Власть на Украине захватили "наглые рожи", которые нарушают все законы, но называют себя патриотами. Об этом в эфире украинского телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной Рада Вадим Рабинович.

Особо парламентарий выделил деятельность исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Рабинович напомнил, что исполняющий обязанности, по закону, не может занимать пост дольше 3 месяцев. Супрун же руководит Минздравом уже третий год.

"Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена... Они издеваются над страной, убивают ее экономику, выселяют за границу молодежь", - сказал депутат Рады в украинском телеэфире.

Он добавил, что нынешние власти страны, ко всему прочему, намеренно ссорятся с другими государствами, а также не дают украинской экономике подняться с колен. Рабинович не исключил, что украинские политики, которые этим занимаются, не люди вовсе, а какие-то инопланетяне.