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Украину захватили "наглые рожи": Депутат Рады обрушился с критикой на Киев
28 января 2019, 16:39 • 291 • Политика
Депутат Верховной Рада Вадим Рабинович заявил о захвате Украины нынешними киевскими властями в эфире украинского телеканала. "Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена", - заявил парламентарий.
Власть на Украине захватили "наглые рожи", которые нарушают все законы, но называют себя патриотами. Об этом в эфире украинского телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной Рада Вадим Рабинович.
Особо парламентарий выделил деятельность исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Рабинович напомнил, что исполняющий обязанности, по закону, не может занимать пост дольше 3 месяцев. Супрун же руководит Минздравом уже третий год.
Он добавил, что нынешние власти страны, ко всему прочему, намеренно ссорятся с другими государствами, а также не дают украинской экономике подняться с колен. Рабинович не исключил, что украинские политики, которые этим занимаются, не люди вовсе, а какие-то инопланетяне.
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