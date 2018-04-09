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Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7

09 апреля 2018, 15:09  •  167 • Украина
Главу МИД Украины Павла Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел стран G7 («Большой семёрки»).
 
Павел Климкин globallookpress.com © ZUMAPRESS.com
 

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Он уточнил, что Украина впервые будет присутствовать на полноценном плановом мероприятии стран «Большой семёрки».

«Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжёлому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — сказал Шевченко.

Встреча состоится в Торонто 22 апреля.

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