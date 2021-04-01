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Украину возмутили "оскорбительные" плакаты в России

01 апреля 2021, 17:00  •  164 • Политика
Фото: Str/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
В МИД Украины требуют провести расследование и наказать виновных
Украина негодует. Она уже выразила России протест из-за плакатов "оскорбительного характера" с изображениями дипломатов Незалежной.
МИД РФ от правлена нота протеста, заявили во внешнеполитическом ведомстве в Киеве. И потребовали расследовать эту акцию и наказать виновных.
В два последних дня марта неизвестные расклеили у здания посольства Украины в Москве плакаты с фотографиями сотрудников этого диппредставительства и оскорбительными комментариями. Кроме того, повреждены их служебные машины, находившиеся на городской стоянке, сообщило Министерство иностранных дел Незалежной.
Это "очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции". Согласно документу, принимающая сторона обязана "предотвращать любые нарушения спокойствия" диппредставителей, отметили в ведомстве.
И в заключении выдвинули несколько требований. Срочно принять меры, чтобы было проведено самое тщательное расследование инцидента. Виновных призвать к ответу. В дальнейшем гарантировать недопущение подобных акций. Обеспечить "условия для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ".
Ранее между Москвой и Киевом разгорелся дипломатический скандал. Временного поверенного в делах Незалежной в РФ вызвали на ковер в МИД РФ из-за появления в Киеве плакатов с фотографиями сотрудников российского посольства с оскорбительными надписями.

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