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Украину возьмут в НАТО вместо Турции – эксперт

05 ноября 2020, 14:55  •  101 • Политика
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У претендентов на кресло в Белом доме свои предпочтения по лидерам Незалежной, но схожие долгосрочные цели
При любом исходе выборов в США проиграет президент Украины Владимир Зеленский. По оценке главы киевского Института трансформации общества Олега Соскина, нынешний лидер Незалежной не устраивает ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Однако в военной помощи Киеву никто из них не откажет.
"Зеленского попытаются "слить" в любом случае, – предрекает политолог. – Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену только Порошенко".
При этом внутренние социально-экономические трудности Незалежной США волновать не будут – им хватит собственных проблем, которые неминуемы после выборов. Но финансирование Киева по военной линии продолжится. Учитывая конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе и роль в нем Турции, украинская армия может рассчитывать даже на повышенные финансовые вливания со стороны Америки.
"Штаты понимают, что Турцию нужно исключать из НАТО. А вместо Турции в НАТО может оказаться Украина",
– приводит "Главред" мнение политолога. По его оценке, в свете последних событий на Кавказе форсировать вступление Киева в НАТО будет как Трамп, так и Байден.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. По последним данным, выигрывает Байден.
Ранее американские аналитики назвали вступление Украины в НАТО пока несвоевременным. В то же время базы североатлантического союза на территории Незалежной могут появиться уже скоро. На днях Зеленский по-английски рассказал об угрозе со стороны России.

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