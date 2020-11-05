Украину ведут в суд по делу о крушении MH17

На суде в Нидерландах защита гражданина России Олега Пулатова, обвиняемого в причастности к крушению авиалайнера Boeing MH17 в Донбассе, потребовала допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. С заявлением на слушаниях по делу в среду, 4 ноября, выступил адвокат Баудевейн ван Эйк.

Поводом для вызова украинского министра в суд, по словам юриста, является публикация Аваковым ссылок на YouTube с видео после катастрофы. В комментариях к ним глава МВД Украины писал, что на записях якобы запечатлено перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Также министр идентифицировал ракетный комплекс как "Бук".

Защита хочет также допросить Арсена Авакова как свидетеля и задать ему вопросы о том, как и почему это видео привлекло его внимание, - отметил Баудевейн ван Эйк.

Речь идёт о видео, якобы снятом на следующий день после катастрофы. Утверждается, что на нём запечатлено движение ракетного комплекса "Бук", который "сбил авиалайнер MH17". Однако по мнению целого ряда военных экспертов, ролик является фейковым.