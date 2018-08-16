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Украину уличили в нарушении договора о вылове рыбы в Азовском море
16 августа 2018, 00:39 • 39 • В мире
В Росрыболовстве отмечают, что украинская сторона не соблюдает условий договора о совместном использовании Азовского моря для рыбного промысла.
Украинские рыбаки нарушают договор о совместном использовании Азовского моря для рыбного промысла. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, несмотря на то что все правовые нормы указаны в документе, Киев их игнорирует.
Отмечается, что согласно договору по рыболовству в Азовском море, рыбаки обоих государств могут вести промысел в акватории.
Шестаков подчеркнул, что правила распространяются как на украинские суда, которые подходят к российским берегам, так и российские корабли, приближающиеся к берегам Украины.
Отметим, что вопрос о рыбном промысле на Азовском море регулируется российско-украинской комиссией.
«В рамках того соглашения, которое есть, можно осуществлять рыболовство в любой акватории Азовского моря как. Все правовые основания есть, вопрос просто в том, что, к сожалению, Украиной не выдерживаются», - подчеркнул глава Росрыболовства.
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