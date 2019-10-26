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Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится

26 октября 2019, 20:09  •  209 • Политика
Эксперты уличили Украину в газовом блефе, указывая на то, что она не сможет "крутить веревки" из России и Европы в ходе очередного раунда переговоров по транзиту голубого топлива.
Украинская сторона блефует, пытаясь набить себе цену перед стартом очередного раунда переговоров по поставкам российского газа. Об этом РИА ФАН заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в Нацбанке Украины заявили о том, что транзит российского газа через украинскую ГТС якобы неизбежен, так как иначе "Газпром" не исполнит свои контрактные обязательства. Речь идет о поставках минимум 50 миллиардов кубометров голубого топлива.
По мнению Юшкова, Киев пытается создать видимость того, что Москва и страны Европы зависимы от ГТС Украины, а украинцы "крутят веревки" из соседей. Но именно украинская сторона нуждается в транзите голубого топлива.
Если российско-украинские договоренности обнулятся, европейские партнеры Украины увидят, что последняя использует свой монопольный статус транзитера в корыстных целях, что угрожает энергобезопасности Европы.
"Не будет украинского транзита - ну что же, переживем без него, ничего страшного", - добавил эксперт.
Непосредственно директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что у Москвы имеются долгосрочные контракты на поставки газа, но нет альтернативных транспортных мощностей. Поэтому стороны все же договорятся о поставках голубого топлива.
По прогнозам эксперта, соглашение будет подписано в декабре 2019 года.
"Сейчас обсуждают три вопроса: срок транзитного контракта, объем газа в этом контракте и величина транзитной ставки", - поведал он телеканалу "360".

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