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Украину теперь спасёт лишь одно: Политолог оценил итоги выборов в Незалежной

27 октября 2020, 12:45  •  129 • Политика
Политолог оценил итоги выборов на Украине, обернувшиеся для Зеленского и его партии полным провалом. Эксперт считает, что теперь Незалежную может спасти только федерализация. "Очевидно, что в нынешнем своём составе Украина не может существовать", - подчеркнул он.
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" потерпела катастрофическое поражение на местных выборах, рассказал главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва в своём Facebook-аккаунте. Итоги украинского плебисцита прокомментировал директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков.
Окончательные итоги выборов ещё не подведены, однако уже понятно, что для партии "Слуга народа" всё очень плохо. Её кандидаты даже не вышли во второй тур. Украина вновь возвращается к противостоянию националистической партии Петра Порошенко и пророссийской партии Виктора Медведчука. Эксперты видят в этом предпосылки к развалу страны.
По мнению Сергея Маркова, единственное, что может спасти Украину от развала, - это федерализация. В противном случае Незалежная распадётся на русский Юго-Восток, профашистский Запад и Малороссию.
Очевидно, что в нынешнем своём составе Украина не может существовать, - цитирует Nation News слова эксперта.

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