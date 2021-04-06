Украину сразила "эпидемия безответственности": Выход лишь один – политик

Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его словам, спасением от безграмотного управления страной стала бы смена правительства и пересмотр госбюджета.

Все заявленные нынешними властями Украины реформы провалились. С таким безапелляционным заявлением выступил нардеп Юрий Бойко. По его мнению, страну накрыла эпидемия безответственности.

В частности, пояснил Бойко, реформы, которые проводятся в стране, проваливаются на самом старте.

"В пустоту оказались потрачены десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда борьбы с COVID-19", - указывает политик. Прошлый год прошел в "говорильнях" об успехах власти, но украинцы так и не получили результатов.

А в текущем году лишь за первые два месяца произошло падение промышленного производства и сельского хозяйства, добавил Бойко.

По словам депутата, Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем, передают "Дни.ру".

Спасение, по мнению нардепа, станет смена нынешнего правительства Украины и пересмотр бюджета страны.