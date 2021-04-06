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Украину сразила "эпидемия безответственности": Выход лишь один – политик

06 апреля 2021, 03:20  •  15 • В мире
Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его словам, спасением от безграмотного управления страной стала бы смена правительства и пересмотр госбюджета.
Все заявленные нынешними властями Украины реформы провалились. С таким безапелляционным заявлением выступил нардеп Юрий Бойко. По его мнению, страну накрыла эпидемия безответственности.
В частности, пояснил Бойко, реформы, которые проводятся в стране, проваливаются на самом старте.
"В пустоту оказались потрачены десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда борьбы с COVID-19", - указывает политик. Прошлый год прошел в "говорильнях" об успехах власти, но украинцы так и не получили результатов.
А в текущем году лишь за первые два месяца произошло падение промышленного производства и сельского хозяйства, добавил Бойко.
По словам депутата, Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем, передают "Дни.ру".
Спасение, по мнению нардепа, станет смена нынешнего правительства Украины и пересмотр бюджета страны.

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