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Украину соблазняют газовым "ветром с востока": Путин обучает Киев рациональности

16 ноября 2019, 03:09  •  66 • Политика
Как считает экономист Василий Колташов, Владимир Путин пытается обучить Киев рациональному поведению, соблазняя последний газовым "ветром с востока".
Президент России Владимир Путин соблазняет украинские элиты выгодным сценарием развития событий. Об этом РИА ФАН заявил экономист Василий Колташов.
Ранее стало известно о том, что российский лидер предложил предоставить Киеву скидку на газ в размере 25%. До этого он призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить судебные претензии друг к другу.
Эксперт назвал предложение Путина "ветром с востока", который должен направить Украину в сторону рационального поведения. Тот факт, что украинская сторона переплачивает сейчас за газ, является следствием её приверженности определённому внешнеполитическому курсу в сторону Западу. Однако такая стратегия не принесла дивидендов стране.
"Такое шикарное предложение можно не принять, только если Украину не будет интересовать экономическая сторона дела, то есть будет безразлично, выживет ли экономика страны", - пояснил Колташов.
Как сообщил телеканал "360", компания "Нафтогаз Украины" не намерена принимать предложение об обнулении исков к "Газпрому". Как считает член Совета Федерации Алексей Пушков, "Нафтогаз" ведёт игру на грани фола, а Киев крупно рискует, пытаясь сорвать переговоры.
При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов в "Нафтогазе" уже потратили более 1,6 миллиарда долларов. Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3-4% ВВП.
В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.

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