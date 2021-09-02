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Украину снова поманили вступлением в НАТО: Киев и Вашингтон выступили с совместным заявлением

02 сентября 2021, 01:00  •  37 • Политика
Киев и Вашингтон выступили с совместным заявлением. США отметили, что поддерживают стремление Украины вступить в НАТО.
США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона.
В среду, 1 сентября, в Белом доме состоялись переговоры президента США Джо Байдена с главой Украины Владимиром Зеленским. На этот раз американский президент сумел не заснуть на встрече, как это случилось во время разговора с премьером Израиля.
США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО,
- гласит заявление Киева и Вашингтона после встречи.
При этом никакой конкретики относительно вступления Незалежной в альянс опять не прозвучало. Байден снова отделался общими заявлениями на данную тему. Также произнесены уже ставшие дежурными фразы по поводу "обязательств" России в Донбассе, а также про угрозу европейской энергетической безопасности со стороны русского газопровода "Северный поток - 2".

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