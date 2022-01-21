Украину снабдят "прибалтийскими" Javelin и Stinger

Американцы разрешили странам Балтии перенаправить вооружения на Украину.

Украине будут поставлены противотанковые и зенитные комплексы американского производства. Как сообщает газета Wall Street Journal, США дали согласие, чтобы страны Прибалтики таким образом оказали помощь Незалежной.

Кроме того, говорится в публикации издания, США намерены поставить на Украину пять военно-транспортных вертолётов Ми-17.

О том, что Украину накачивают оружием, заявили и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас Украина продолжает не выполнять обязательства в рамках Минских соглашений. Помимо этого, продолжается накачка Незалежной оружием.

На фоне происходящих процессов Турция заявила о готовности организовать встречу по ситуации на Украине, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган вызвался организовать личную встречу Путина с Зеленским.

Впрочем, уточнили в Кремле, подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую ранее предложил организовать президент Турции, пока не ведётся.