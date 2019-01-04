Украину сделали слабой сами украинцы, и все ее враги сидели с 1991 года в Киеве, отметил американский историк Стивен Коткин, подчеркнув, что в разрушении страны виноват не Путин.

Американский историк, глава отдела евразийских и российских исследований Принстонского университета Стивен Коткин в интервью delfi.lv заявил, что Украина как страна начала разваливаться задолго до того, как Крым перешел в состав России и виновато, по его мнению, только украинское руководство, которое крало западные деньги, передает информагентство "Nation News".

По словам Коткина, присоединение Крымского полуострова к России нарушает нормы международного права, однако ответственность за это лежит и на киевской власти, которая с 1991 года камень за камнем разрушала страну. Никакой внешний враг, по мнению Коткина, не пытался разрушить Украину извне, все ее враги сидели в Киеве.

Американский профессор также подчеркнул, что 2014 года Крым "пребывал в плачевном состоянии". "Кто сделал Украину такой слабой? Сами украинцы", - подытожил Коткин, отметив необходимость всегда помнить о том, "что до прихода Путина украинские лидеры разрушили Украину".