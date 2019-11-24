Украину распродадут по частям: Сбудется ли предсказание Савченко об исчезновении Незалежной?

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель уничтожит суверенитет Украины, к 2023 году она перестанет быть государством, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

"Не будет на карте мира"

По словам Савченко, если инициативу примут, у украинцев не останется свободы, а их жизнь "не будет стоить вообще ничего". Савченко уверена, что депутаты проголосуют за законопроект, несмотря на то что понимают, к чему это приведёт.

Бывшая лётчица добавила, что всё равно попытается бороться против принятия закона - она наклеила на двери кабинетов парламентариев плакаты с призывом остановить принятие документа. Савченко считает, что так Верховная рада почувствует, что ей ещё могут оказать сопротивление.

"Если этот закон действительно пройдёт, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают", - подчеркнула Савченко.

"Поскорее продать и уехать"

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление Савченко. Он согласился с её утверждением лишь отчасти, отметив, что после принятия законопроекта вернуть Украину в состояние государства уже не получится.

"Как говорят некоторые апологеты нынешнего режима, против закона о земле выступают те, кто не владеет землёй и на ней не работает. Это отчасти справедливое утверждение лишь в том плане, что среди тех, кто на земле работает, за закон выступают те, кто намерен поскорее продать её и уехать с Украины... После приватизации, распродажи предприятий, земли вернуть Украину в состояние государства, которое способно самостоятельно решать свои проблемы и планировать своё будущее, невозможно", - рассказал эксперт RT.

Он отметил, что в данном случае неуместно говорить о том, что Украина потеряет свой суверенитет, однако сложно определить, в каких рамках будет существовать Украина после принятия закона.

"Беда будет в том, что на Украине не смогут распоряжаться своими ресурсами в соответствии с конституцией, где написано, что народ Украины - хозяин земли и ресурсов, которые находятся на её территории", - подчеркнул Дудчак.

Суть законопроекта

8 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Глава государства напомнил, что ряд турецких компаний уже владеют землёй на Украине, и выразил надежду на углубление партнёрства, особенно в южной части страны, "где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем".

25 сентября правительство одобрило законопроект о рынке земли в стране. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, земельная реформа предусматривает возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения "при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги".

11 ноября Зеленский заявил, что вопрос о продаже иностранцам земли будет решаться в ходе референдума. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждёт Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Пётр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.