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Украину, "уничтожившую свою экономику", ждёт дефолт - политолог

29 декабря 2018, 11:09  •  187 • В мире
Политолог Ищенко высказал предположение, что Украину ждёт дефолт, так как "Киев больше не может существовать за счет внутреннего ресурса, потому что уничтожил свою экономику".
Политолог Ростислав Ищенко заявил, что "Киев больше не может существовать за счет внутреннего ресурса, потому что уничтожил свою экономику. Ему в любом случае должен кто-то давать деньги: международные кредитные организации, Европа, США или Россия".
Так, западные страны обеспечивают киевский режим ровно на столько, чтобы он мог обслуживать свой внешний долг. Но как полагает эксперт, его "западным друзьям" выгоднее, если бы Украина объявила дефолт.
Он считает, что Запад больше не будет давать деньги Киеву только за то, что он проводит русофобскую политику. Он также обратил внимание, что Запад разделился во мнениях по поводу Незалежной. Он уверен, что часть из них "в принципе недовольна самим существованием Украины".
Информация предоставлена ресурсом "Украина.ру".

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