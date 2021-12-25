Экс-премьер Незалежной Владимир Гройсман заподозрил заговор в Киеве. Он не исключил, что энергетическую безопасность страны могли разрушать изнутри, в результате чего Украину фактически "отдали в руки России".

Бывший украинский премьер-министр Владимир Гройсман в беседе с местным изданием открыл причины энергетического коллапса в стране.

Он обратил внимание, что у нынешнего руководства Незалежной имелись и время, и финансы на то, чтобы заблаговременно приобрести газ на более выгодных условиях.

По его мнению, главной причиной того, почему этого не было сделано, является недальновидность Киева, который "проспал" начало кризиса.

Этим [украинская власть] отдала нас в руки Белоруссии. А по сути - России,

- подчеркнул экс-премьер.

Кроме того, он не исключил, что всё дело, возможно, не в низком профессионализме властей, а в сознательном заговоре против своей же страны. То есть энергетическую безопасность Украины могли саботировать изнутри.

Гройсман резюмировал, что в любом случае Незалежной придётся заплатить колоссальную цену за свои ошибки, которые привели к катастрофе. Они, в частности, могут стоить Киеву суверенитета.