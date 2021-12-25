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Украину "отдали в руки России": Экс-премьер Незалежной заподозрил заговор в Киеве
25 декабря 2021, 21:35 • 230 • Политика
Экс-премьер Незалежной Владимир Гройсман заподозрил заговор в Киеве. Он не исключил, что энергетическую безопасность страны могли разрушать изнутри, в результате чего Украину фактически "отдали в руки России".
Бывший украинский премьер-министр Владимир Гройсман в беседе с местным изданием открыл причины энергетического коллапса в стране.
Он обратил внимание, что у нынешнего руководства Незалежной имелись и время, и финансы на то, чтобы заблаговременно приобрести газ на более выгодных условиях.
По его мнению, главной причиной того, почему этого не было сделано, является недальновидность Киева, который "проспал" начало кризиса.
- подчеркнул экс-премьер.
Кроме того, он не исключил, что всё дело, возможно, не в низком профессионализме властей, а в сознательном заговоре против своей же страны. То есть энергетическую безопасность Украины могли саботировать изнутри.
Гройсман резюмировал, что в любом случае Незалежной придётся заплатить колоссальную цену за свои ошибки, которые привели к катастрофе. Они, в частности, могут стоить Киеву суверенитета.
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