Украина могла бы открыть консульство на территории Крыма. С такой идеей выступил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он отметил, что для Киева это было бы весьма кстати: украинцы по-прежнему сохраняют тесные связи с крымчанами.

"Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи", - озвучил он основания для этих мер.

При этом, убеждён политик, Незалежная не рискнёт предпринять такой шаг. Он указал, что для таких мер Киеву придётся прийти в себя, а также расстаться с бандеровским нацизмом.

К тому же, уточнил Мурадов, Украине придётся отказаться от территориальных притязаний на территорию России, передаёт РИА "Новости".

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после мартовского референдума 2014 года.

Первым представительством иностранного государства в Крыму после воссоединения с Россией стало консульство Никарагуа, которое официально открылось в ноябре. Никарагуа признала полуостров российским ещё шесть лет тому назад.