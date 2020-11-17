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Украину призвали прийти в себя после потери Крыма. Российский политик дал совет Киеву

17 ноября 2020, 07:35  •  148 • В мире
Постпред Крыма Георгий Мурадов предложил Украине открыть консульство на полуострове. По его словам, эта инициатива актуальна, потому что украинцы по-прежнему активно поддерживают связи с полуостровом. Однако, уточнил Мурадов, чтобы официальный Киев решился на этот шаг, ему следует прийти в себя.
Украина могла бы открыть консульство на территории Крыма. С такой идеей выступил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он отметил, что для Киева это было бы весьма кстати: украинцы по-прежнему сохраняют тесные связи с крымчанами.
"Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи", - озвучил он основания для этих мер.
При этом, убеждён политик, Незалежная не рискнёт предпринять такой шаг. Он указал, что для таких мер Киеву придётся прийти в себя, а также расстаться с бандеровским нацизмом.
К тому же, уточнил Мурадов, Украине придётся отказаться от территориальных притязаний на территорию России, передаёт РИА "Новости".
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после мартовского референдума 2014 года.
Первым представительством иностранного государства в Крыму после воссоединения с Россией стало консульство Никарагуа, которое официально открылось в ноябре. Никарагуа признала полуостров российским ещё шесть лет тому назад.

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