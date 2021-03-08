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Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
08 марта 2021, 19:10 • 188 • Политика
Украину призвали к дипломатическому разрыву с "агрессором", как назвал РФ бывший посол Незалежной в США Валерий Чалый. Он предложил антироссийский план по ликвидации отношений между странами. Данная концепция предполагает посредничество некого третьего государства.
Бывший украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый сделал неоднозначное заявление по поводу дипломатических связей Киева и Москвы.
По его мнению, властям Украины следует начать подготовку к ликвидации данных отношений, поскольку РФ якобы является "агрессором". Об этом он сказал в интервью для Espreso.TV.
Чалый предложил разработать соответствующий план действий и в случае дальнейшего ухудшения взаимоотношений между странами тут же реализовать его.
Кроме того, экс-посол считает, что Киеву в данной ситуации потребуется помощь некого третьего государства.
Оно, согласно его инициативе, должно взять на себя функцию посредника между Россией и Украиной, чтобы выступать от лица Незалежной по консульским вопросам.
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