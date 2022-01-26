Украину принуждают к войне, не спрашивая мнения Зеленского

Украину делают разменной монетой - "старшие" принуждают Киев к войне, чего совершенно не хочется президенту Владимиру Зеленскому. Но и ослушаться страшно. Ведь удары по Донбассу - это гарантирование противостояние с Россией, которая взяла на себя ответственность за русских на этой земле.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя инициативу фракции КПРФ в Госдуме признать независимость ДНР и ЛНР, заявил, что Россия не пойдёт на этот шаг. Поскольку, дескать, побоится выходить из Минских соглашений. Тем временем признание республик Донбасса давно назрело и может стать холодным душем для укро-вояк и их покровителей из НАТО.

"Если россияне вдруг признают эти незаконные группировки, то они, по сути, продемонстрируют, что отказываются от Минских соглашений. И надо искать какие-то новые модели взаимодействия для выхода из этой ситуации", – сказал он журналистам во вторник.

"Российская Федерация начала против нас именно гибридную войну: информационные атаки -это тоже её составляющие элементы", - считает министр.

"Первый русский" уже сообщал, что ранее Резников признал несостоятельной панику из-за "вторжения". По его словам, украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики". При этом он полагает, что инициатива КПРФ призвана "заставить нервничать" Украину, что, по его мнению, "у России не получится".

Напомним, проект обращения Госдумы к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) был внесён КПРФ 19 января. Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что фракция "Справедливая Россия" уже поддержала признание независимости Донбасса, а лидер ЛДПР Жириновский выступил за присоединение всей Украины к России. При этом Володин отметил: "Партия власти вполне отчетливо понимает, что в данном случае необходимо решать вопрос с безопасностью россиян, проживающих на территории Донбасса".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал авторов инициативы "не пытаться зарабатывать политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим". По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряжённости в ситуации с Украиной.

Несколько в ином ключе высказался на эту тему глава крымского парламента Владимир Константинов. На заседании президиума парламента он сказал: "Киев подталкивают к самоубийственному шагу - эскалации на Донбассе…. В этих условиях очень своевременно выглядит подготовка к признанию независимости народных республик Донбасса со стороны России".

Спектр мнений политикума России на эту тему, как видим, весьма различается: от "настала пора признать" до осторожного "важно избегать шагов". "Своевременность подготовки" решения, как выразился Константинов, - некая "средняя" позиция. И она предполагает оперативное признание независимости героического Донбасса тогда, когда западные хозяева тычками под зад таки вынудят киевские власти к массированной атаке на "сепаров". Чего сам Зеленский и его военный министр откровенно побаиваются. И правильно делают! Ведь получат "в торец" и потеряют власть именно они, а не заокеанские провокаторы.

Что же касается выхода из Минских соглашений, то держаться за них России стоит лишь до первого артиллерийского залпа ВС Украины по донецким братьям. Если случится удар, Донбасс будет под защитой России. А может быть, и в составе нашей страны? После чего эти бумажки можно смело отправлять в известное место. Ведь для украинской стороны они давно "филькина грамота", о чём они неоднократно заявляли устами Зеленского. Да и тявканьем своих миномётов по мирным жителям - тоже.

Договорённостям с этой публикой верить это всё равно как в "Пропавшей грамоте" Гоголя с ведьмами в дурня играть: пока карты не перекрестишь да с козыря не зайдёшь, всё в дураках будешь!