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Украину превратили в одну большую Галичину – академик

12 декабря 2020, 01:35  •  47 • Украина

Нынешняя Украина из-за политики декоммунизации, запрета русского языка и искажения истории превратилась в одну большую Галицию.

Об этом в эфире интернет-канала «Центр славянских культур» заявил известный украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко.

«Сегодня Украина живёт и развивается в культурных традициях одного региона – Галиции. Когда-то я по наивности думал, что не может быть такого положения, чтобы Украина стала большой Галичиной, но сегодня у меня такой уверенности нет.

Я вижу, как галицкие традиции переносятся в Центральную Украину. Это началось давно, ещё во времена Левицкого, он написал большую книгу, озабоченный искажением нашего приднепровского и полтаво-киевского языка Котляровского и Шевченко.

Сегодня это свершившийся факт, сегодня у нас галицкие герои: Бандера, Шухевич, Коновалец. Теперь это наши национальные герои, у нас ликвидируют названия среднеукраинских героев прошлого и заменяются названия улиц и площадей именами западноукраинских героев, которые даже не были гражданами Украины, а были гражданами Польши», – отметил он.

Также Толочко подчеркнул, что нынешнее руководство Украины продолжает политику своих предшественников, а значит, является соучастниками их преступлений.

«По недомыслию президента Порошенко был принят закон о декоммунизации, это страшный закон для Украины – закон, который вырывает из-под наших ног почву, потому что мы теряем легитимность.

Если украинское государство было незаконным и преступным, а мы его продолжаем, то получается, что и мы последователи этого преступного государства и отмежеваться от этого никак нельзя», – заключил академик.

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