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Украину превращают в склад оружия Запада: Генерал СБУ сказал правду о "вторжении"
15 января 2022, 22:45 • 67 • Политика
Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной. "Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки", - объяснил он.
Россия не собирается нападать на Украину, а все заявления о "вторжении" - информационная кампания на фоне переговоров между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. С таким заявлением выступил бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк.
Он указал, что вся информация о якобы готовящемся вторжении исходит с Запада. При этом ни один из прогнозов "нападения" в итоге так и не сбылся. Например, где обещанное вторжение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря, интересуется генерал СБУ.
- объяснил Василий Вовк в эфире телеканала "Украина-24".
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о 18 сценариях санкций, которые подготовили американские власти на случай вторжения России на Украину. По её словам, в Вашингтоне готовы причинить Москве "сильную боль".
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