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Украину предупредили о риске потери областей из-за отказа от "Минска-2"
28 ноября 2021, 17:55 • 367 • Политика
Украина может потерять ещё территории в случае отказа от выполнения "Минска-2".
Украинский журналист Владимир Скачко полагает, что отказ Украины от выполнения условий "Минска-2" приведёт к дроблению страны и отпадению некоторых частей к России.
Скачко указал, что условия "Минска-2" препятствуют превращению Украины в "анти-Россию" и Москва не откажется от выполнения этих условий. Однако если "Минск-2" не будет реализован, начнётся процесс распада Украины.
- поделился мнением Скачко в интервью каналу Topinform.
Ранее похожее мнение выразил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он также уверен, что выход Украины из соглашений приведёт к потере шести областей.
Согласно соглашениям в Минске, на востоке Украины необходимо прекращение огня, отвод тяжёлого вооружения, реформа конституции Украины, частью которой должна стать децентрализация и особый статус районов Луганской и Донецкой областей. Украина не выполняет взятые на себя обязательства.
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