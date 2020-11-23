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Украину предупредили о потере всей страны из-за нападения на Крым

23 ноября 2020, 16:40  •  204 • Политика
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Российская армия стояла бы в Киеве, если бы Украина затеяла в 2014 году войну с Крымом. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады, политик Алексей Журавко.
Ранее бывший глава украинского генштаба Владимир Замана опубликовал в соцсетях обращение к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что шесть лет назад ВСУ не стали сопротивляться воссоединению полуострова с остальной частью РФ по приказу Александра Турчинова, занимавшего в то время пост и.о. главы государства.
По словам Журавко, подробные детали о событиях шестилетней давности рано или поздно стали бы известны всем. А сам Турчинов – военный преступник, который совершил госизмену, сдав полуостров. Причиной, по которой он до сих пор не находится в тюремной камере, является "безграмотная власть".
Теперь же, считает политик, люди не боятся говорить о преступлениях экс-главы СНБО Украины – приход Зеленского к власти немного изменил ситуацию. А в случае захвата Крыма украинская администрация могла бы потерять всю страну.
Сам Турчинов не может скрыть все содеянное – никто не забыл разгром автобусов с крымчанами у Курсунь-Шевченковского и взрывы ЛЭП. При этом тогдашний глава СНБО отдавал себе отчет в том, что сопротивление воссоединению завершится введением российских войск в Киев, передает РИА "ФАН".
Ранее Журавко заявлял, что при попытке штурма Донбасса армия РФ окажется у польско-украинской границы.

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