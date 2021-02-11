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Украину предостерегли от очередных провокаций у границ с Крымом

11 февраля 2021, 11:35  •  271 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В парламенте республики заявили, что Незалежная играет в "опасную игру" с западными силами
Власти Незалежной ступили на весьма опасный путь, предложив НАТО задействовать воздушное пространство над территорией Крыма. Соответствующее заявление сделал глава парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил с предложением использовать воздушное пространство полуострова для того, чтобы перевозить войска НАТО, а также военное оборудование с необходимым грузом.
По словам крымского парламентария, администрация Незалежной ведет весьма опасную игру, делая небезопасные для себя провокационные заявления.
Подобные действия у границ с Крымом, отметил Гемпель, грозят Украине применением российского потенциала, используемого для защиты населения и государственных границ. Без разрешения российской стороны в воздушном пространстве Крыма не может оказаться ни один летальный аппарат.
Также парламентарий отметил, что украинские власти продолжают попытки стравливания России с НАТО, а сам лидер Незалежной Владимир Зеленский становится "человеком войны".
Избранный курс, подытожил Гемпель в интервью РИА "Новости", гарантирует Украине неизбежный провал.
Ранее парламентарий заявил, что намерение Киева ввести санкции против региональных авиакомпаний из РФ за полеты в Крым вызвано "бессилием и злобой" администрации Незалежной.

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