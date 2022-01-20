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Украину позвали на сертификацию "Северного потока - 2": Но есть один нюанс
20 января 2022, 22:35 • 48 • Политика
Министр энергетики Украины Галущенко заявил, что страна участвует в сертификации "Северного потока-2", забыв про немецкий опыт.
Украина будет участвовать в сертификации газорповода "Северный поток - 2", когда этот вопрос будет рассматривать Европейская комиссия. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе.
По его словам, участие Украины в сертификации – это принципиальная позиция Еврокомиссии, которая была озвучена 20 января в Брюсселе. Украинский министр выразил за это благодарность европейским партнёрам.
- заявил Герман Галущенко.
Напомним, что Германия также приглашала Польшу и Украину на сертификацию "Северного потока – 2". Однако ни одна из этих стран не получила право голоса при решении вопроса о сертификации, а позиции этих стран были проигнорированы.
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