Украину поймали за руку. Очередной фейк про "кучу трупов" разоблачили ещё на стадии подготовки

Украину поймали за руку при попытке создания нового вброса. Очередной фейк про "кучу трупов" разоблачили ещё на стадии его подготовки.

В Сети появилось короткое видео, в котором видно, как двое мужчин грузят чёрные пакеты с телами в грузовик. При этом один из "трупов" решил сделать перерыв и покурить. На кадрах можно заметить, что вполне себе живой человек, замотанный в чёрную плёнку, лежит среди таких же "мешков с телами" и затягивается сигаретой.

Интернет-пользователи сделали однозначный вывод. Это ещё одно постановочное видео, снимаемое с целью обвинить русские войска в "ужасных зверствах", которые они на самом деле не совершали.

Подобные фейки появляются регулярно. Только накануне на Украине стали распространять слухи о том, что русские солдаты якобы расстреляли 10 мирных жителей в Чернигове, когда те стояли в очереди за хлебом. Позже Минобороны России заявило, что в Чернигове нет русских военных. Поэтому либо местных жителей расстреляли украинские националисты, либо это с самого начала был фейк.