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Украину поймали за руку. Очередной фейк про "кучу трупов" разоблачили ещё на стадии подготовки
17 марта 2022, 17:10 • 238 • Политика
Украину поймали за руку при попытке создания нового вброса. Очередной фейк про "кучу трупов" разоблачили ещё на стадии его подготовки.
В Сети появилось короткое видео, в котором видно, как двое мужчин грузят чёрные пакеты с телами в грузовик. При этом один из "трупов" решил сделать перерыв и покурить. На кадрах можно заметить, что вполне себе живой человек, замотанный в чёрную плёнку, лежит среди таких же "мешков с телами" и затягивается сигаретой.
Интернет-пользователи сделали однозначный вывод. Это ещё одно постановочное видео, снимаемое с целью обвинить русские войска в "ужасных зверствах", которые они на самом деле не совершали.
Подобные фейки появляются регулярно. Только накануне на Украине стали распространять слухи о том, что русские солдаты якобы расстреляли 10 мирных жителей в Чернигове, когда те стояли в очереди за хлебом. Позже Минобороны России заявило, что в Чернигове нет русских военных. Поэтому либо местных жителей расстреляли украинские националисты, либо это с самого начала был фейк.
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