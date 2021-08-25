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Украину поймали на экоциде. В России возбудили уголовное дело
25 августа 2021, 03:15 • 65 • Политика
Украину поймали на экоциде. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту блокировки поставок воды в Крым, которое нанесло серьёзный урон по животному миру полуострова и здоровью людей.
Следователи отметили, что отсутствие поставок пресной воды в результате перекрытия Северо-Крымского канала повлекло за собой истощение сельскохозяйственных земель, а также изменение экосистемы Сиваша (залив на западе Азовского моря, который отделяет Крым от материка) и других мелководных заливов.
- сообщает пресс-служба СК.
Перекрытие канала также привело к превышению предельно допустимых норм солёности и жёсткости воды, что негативно сказалось на здоровье крымчан. Следователи отметили, что они уже устанавливают причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 358 УК России (экоцид).
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