Украину поймали на экоциде. В России возбудили уголовное дело

Украину поймали на экоциде. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту блокировки поставок воды в Крым, которое нанесло серьёзный урон по животному миру полуострова и здоровью людей.

Следователи отметили, что отсутствие поставок пресной воды в результате перекрытия Северо-Крымского канала повлекло за собой истощение сельскохозяйственных земель, а также изменение экосистемы Сиваша (залив на западе Азовского моря, который отделяет Крым от материка) и других мелководных заливов.

За последние шесть лет солёность Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе краснокнижных, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими,

- сообщает пресс-служба СК.

Перекрытие канала также привело к превышению предельно допустимых норм солёности и жёсткости воды, что негативно сказалось на здоровье крымчан. Следователи отметили, что они уже устанавливают причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 358 УК России (экоцид).