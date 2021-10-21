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Украину поставили выше Германии в рейтинге НАТО

21 октября 2021, 10:25  •  130 • Политика
Фото: Reiner Zensen, via www.imago-ima / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
В Киеве убеждены, что ВСУ необходимы западным странам
Вступление Украины в НАТО откроет перед странами альянса новые возможности. Об этом заявил советник при офисе президента Незалежной Алексей Арестович.
По его оценке, в техническом плане Украина на все 100% готова быть полноценным членом НАТО. Более того, она превосходит большинство стран альянса по военной мощи.
"После Соединенных Штатов, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО – это – также и новые возможности для НАТО",
– подчеркнул Арестович в эфире телеканала "Наш".
Он не пояснил, чем армия Незалежной лучше Вооруженных сил Германии, Италии, Турции, Канады и прочих стран Североатлантического военного блока. Но подчеркнул, что Киев добивается вступления "не как проситель с протянутой рукой", а как "огромная сила", которая может быть полезна союзникам.
По словам Арестовича, всем стандартам НАТО Украина соответствует, от Запада требуется только "политическое решение", передает Общественная служба новостей.
Ранее в Кремле указали, что принятие Украины в НАТО будет худшим сценарием для развития отношений между Россией и Западом. Это вызвало гневную реакцию киевских властей. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг сам недавно заявил, что "когда-нибудь" Украина станет членом НАТО, но случится это очень не скоро.

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