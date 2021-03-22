Украину парализует • 223 • Украина

«Незалежной» грозит полная остановка железнодорожных перевозок

Совсем скоро на Украине перестанет функционировать железнодорожное сообщение. Работники «Укрзализныци» готовят масштабную забастовку, которую обещают устроить через две недели. Причина знакома всей стране – ухудшения условий и оплаты труда.



«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», – сообщила депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юлия Гришина, которую назначили главой временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзализныця».



В связи с этим народные избранники решили озаботиться проблемами отчаявшихся людей, иначе их бунт парализует страну. На заседание комиссии депутаты запланировали пригласить руководителей офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро. «Главное, общий вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ? Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК – исследовать «вклад» каждого руководителя УЗ, Наблюдательного Совета и возможных контрагентов в доведение «Укрзализныци» до критического состояния», – возмущаются депутаты ВСК.



Ожидается, что комиссия будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность «Укрзализныци» за последнюю пятилетку, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния. Что тут скажешь? Очнулись. А, между тем, эксперты на протяжении нескольких лет бьют тревогу по поводу состояния отрасли, в Сети периодически фигурируют видео о том, в каких условиях работают те же проводники, которым даже приходится рубить дрова, чтобы протопить вагон в доисторических поездах. И, по словам специалистов, подобные сюжеты – отнюдь не фейк, а жуткая действительность. И это не говоря об увеличивающемся с каждым годом числе аварий на железнодорожных путях из-за их неудовлетворительного состояния. Известно, что в настоящее время одна треть путей требует полной реконструкции, остальные изношены более чем наполовину. С составами дела обстоят гораздо хуже. Каким чудо большинство из них земля носит – вопрос. И, как ранее прогнозировали эксперты, если дело и дальше так пойдет, то уже к 2025 году украинская железная дорога просто прикажет долго жить.



Но, похоже, работники «Укрзализныци» не собираются ждать естественной кончины отрасли, которая перестала быть для них кормилицей, а наоборот – сулит лишь невзгоды и риск инвалидизации или преждевременной гибели. В их случае выбора не дано, только акции протеста и такие, на которые Киев обратит внимание. Тем более, что ситуация усложняется борьбой между разными кланами за контроль над потоками в «Укрзализныце». «Пинчук хочет продавать железной дороге свои колеса, а Коломойский топливо. При этом есть еще и куча более мелких кланов, которые уже десятилетиями сидят на железной дороге и собираются это делать и дальше, вырывая друг у друга тендерные куски. Есть еще набсовет, в котором сидят люди с гигантскими зарплатами, и который, по идее, должен следить за наведением порядка. Но в реальности идет лишь замена одного клана другим. А простые работники продолжают получать копейки, и с подвижным составом проблемы нарастают катастрофически», – сообщает Telegram-канал «Политика Страны».



Очевидно, если в Киеве не возьмутся за ум (что из области фантастики) и малахольный президент Владимир Зеленский не начнет наводить порядок в отрасли, стране грозит настоящий апокалипсис. Разовые подачки и выплаты работникам ситуации не спасут. Тем более, что обстановка накаляется в преддверии вводимого с завтрашнего дня карантина в некоторых городах Украины, включая Киев, Львов, Полтаву и т.п. Сегодня почти по всей стране местные предприниматели (ФОПы) вышли на улицы с акциями протеста, обещая, что это только начало. Более масштабный митинг запланирован на 22 марта. Народ (не только предприниматели и работники железнодорожной отрасли) от безысходности и невозможности выживать в нынешних условиях готов лезть на амбразуру.

«Незалежной» грозит полная остановка железнодорожных перевозокСовсем скоро на Украине перестанет функционировать железнодорожное сообщение. Работники «Укрзализныци» готовят масштабную забастовку, которую обещают устроить через две недели. Причина знакома всей стране – ухудшения условий и оплаты труда.«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», – сообщила депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юлия Гришина, которую назначили главой временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзализныця».В связи с этим народные избранники решили озаботиться проблемами отчаявшихся людей, иначе их бунт парализует страну. На заседание комиссии депутаты запланировали пригласить руководителей офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро. «Главное, общий вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ? Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК – исследовать «вклад» каждого руководителя УЗ, Наблюдательного Совета и возможных контрагентов в доведение «Укрзализныци» до критического состояния», – возмущаются депутаты ВСК.Ожидается, что комиссия будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность «Укрзализныци» за последнюю пятилетку, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния. Что тут скажешь? Очнулись. А, между тем, эксперты на протяжении нескольких лет бьют тревогу по поводу состояния отрасли, в Сети периодически фигурируют видео о том, в каких условиях работают те же проводники, которым даже приходится рубить дрова, чтобы протопить вагон в доисторических поездах. И, по словам специалистов, подобные сюжеты – отнюдь не фейк, а жуткая действительность. И это не говоря об увеличивающемся с каждым годом числе аварий на железнодорожных путях из-за их неудовлетворительного состояния. Известно, что в настоящее время одна треть путей требует полной реконструкции, остальные изношены более чем наполовину. С составами дела обстоят гораздо хуже. Каким чудо большинство из них земля носит – вопрос. И, как ранее прогнозировали эксперты, если дело и дальше так пойдет, то уже к 2025 году украинская железная дорога просто прикажет долго жить.Но, похоже, работники «Укрзализныци» не собираются ждать естественной кончины отрасли, которая перестала быть для них кормилицей, а наоборот – сулит лишь невзгоды и риск инвалидизации или преждевременной гибели. В их случае выбора не дано, только акции протеста и такие, на которые Киев обратит внимание. Тем более, что ситуация усложняется борьбой между разными кланами за контроль над потоками в «Укрзализныце». «Пинчук хочет продавать железной дороге свои колеса, а Коломойский топливо. При этом есть еще и куча более мелких кланов, которые уже десятилетиями сидят на железной дороге и собираются это делать и дальше, вырывая друг у друга тендерные куски. Есть еще набсовет, в котором сидят люди с гигантскими зарплатами, и который, по идее, должен следить за наведением порядка. Но в реальности идет лишь замена одного клана другим. А простые работники продолжают получать копейки, и с подвижным составом проблемы нарастают катастрофически», – сообщает Telegram-канал «Политика Страны».Очевидно, если в Киеве не возьмутся за ум (что из области фантастики) и малахольный президент Владимир Зеленский не начнет наводить порядок в отрасли, стране грозит настоящий апокалипсис. Разовые подачки и выплаты работникам ситуации не спасут. Тем более, что обстановка накаляется в преддверии вводимого с завтрашнего дня карантина в некоторых городах Украины, включая Киев, Львов, Полтаву и т.п. Сегодня почти по всей стране местные предприниматели (ФОПы) вышли на улицы с акциями протеста, обещая, что это только начало. Более масштабный митинг запланирован на 22 марта. Народ (не только предприниматели и работники железнодорожной отрасли) от безысходности и невозможности выживать в нынешних условиях готов лезть на амбразуру. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





223 Источник Похожие новости Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически» Сохраняю все свои эфиры ток-шоу для СБУ и будущих поколений – Ницой В Молдове требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию Гагаузы обвиняют молдавский парламент в национализме Новости партнеров