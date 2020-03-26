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Украину ожидают голодные бунты? Власть вывозит зерно за рубеж

26 марта 2020, 18:35  •  58 • Украина


Эксперты предрекают Украине продовольственный кризис: экспортёры зерна и масла бьют рекорды по отправке еды за рубеж. Как сообщает журнал «Агроиндустрия», всего за неделю морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы почти на 70%. Через Николаев и Черноморск (Одесская область) Украина вывезла 1,18 миллионов тонн основных зерновых культур (пшеница, кукуруза, ячмень), что на 26% больше, чем неделей ранее. Действительно, в период с 7 по 14 марта через южные водные ворота «просочилось» 930 тысяч тонн, но поток увеличивается: агробизнес куёт деньги, не отходя от кассы.

Тем более, что есть спрос, особенно в таких странах, как Китай и Корея. Именно туда пошла львиная часть украинского зерна. На прошлой неделе морские порты отгрузили 284 тысячи тонн пшеницы, на 840 тысяч тонн увеличили вывоз кукурузы, на 70 тысяч тонн – ячменя.

В тройку основных направлений поставок украинского зерна вошли Египет (272 тысяч тонн), Южная Корея (110 тысяч тонн) и Китай (91 тысяча тонн).

При таких темпах через несколько месяцев Украину могут ожидать голодные бунты, тем более, что цена на хлеб в период кризиса уже выросла на 10-15%, а Госрезерв пуст. Как отмечают в ведомстве, Кабмин не выделил средств на закупку запасов стратегически важных продуктов – зерна, муки, сахара, круп.

Неудивительно, что продовольственные ассоциации и Аграрный фонд бьют тревогу, напоминая, что по состоянию на 1 марта Украина располагает запасами пшеницы в объеме 3, 810 миллионов тонн, кукурузы – 7,320 миллионов тонн.

Иными словами, при сохранении таких объёмов экспорта, запасы пшеницы в стране закончатся через 3,5 месяца, и в июне Украина может столкнуться с продовольственным кризисом. Также, после продления карантина до 24 апреля, возникли вопросы о том, как проводить посевную – аграрии предупреждают, что при «запрете» на весенний сев под предлогом борьбы с вирусом, страну может ожидать самый настоящий голодомор.

К слову, экс-вице-премьер Арбузов на прошлой неделе предлагал пополнять резервные запасы Нацбанка зерном. По мнению банкира, это помогло бы стабилизировать ситуацию в экономике и укрепить национальную валюту. Но вместо этого зерно из страны срочно вывозят - как раньше распродали маски и средства дезинфекции из всех закромов, сделав Украину беззащитной перед пандемией.

Как отмечает политолог Михаил Чаплыга, первым делом правительство обязано было ввести запрет на вывоз хлеба и других продуктов питания, которые являются стратегически необходимыми для страны в период кризиса, однако, похоже, все будет как с медицинскими масками: власть наварится на экспорте зерна, устроив в Украине через сто лет новый голодомор-геноцид. «Продовольственная безопасность? Нет, не слышали…», - комментируют происки Кабмина украинцы. И напоминают, что в Украине нет до сих пор министра АПК, а значит, в отрасли творится бардах и хаос, который поможет спрятать концы в воду, если кто-то вздумает провести расследование по этому поводу.

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