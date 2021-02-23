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Украину от коронавируса спасли "индийские партнёры" - Зеленский

23 февраля 2021, 15:20  •  93 • Политика
Украина получила первую партию вакцины от COVID-19. Как рассказал президент Владимир Зеленский, помощь оказали "индийские партнёры" Киева.
Украина получила первую партию вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в кабмине страны.
Речь идет о препарате Covishield, который разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Украинская сторона получила около 500 тысяч доз вакцины, груз приземлился в столичном аэропорту Борисполь.
Отметим, что Киев упорно отказывался заказывать вакцину "Спутник V". Вместо этого украинские власти надеялись на своих западных партнёров. Сроки поставок и объёмы постоянно менялись, ибо "партнёры" были готовы делиться с Украиной лишь по остаточному принципу.
В итоге первые поставки для украинцев организовали "партнеры из Индии", за что их уже поблагодарил президент Владимир Зеленский. Он обещает начать вакцинацию населения как можно быстрее.
Как ранее заявил РИА ФАН врач-иммунолог Николай Крючков, не стоит ожидать формирования популяционного иммунитета в 2021 году.
Согласно его прогнозу, на территории России миссию выполнят только к середине 2022 года. Это станет возможным, если власти и медики будут действовать стремительно и эффективно.
"Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится", - пояснил эксперт.
Фото: Владимир Зеленский/Twitter

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