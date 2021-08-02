Украину оставят без русского газа? Поставщик отказал в допмощностях

По информации венгерской торговой платформы RBP "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

"Газпром" не стал увеличивать поставку газа на Украину в четвёртом квартале. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP.

На аукционе предлагалось забронировать на этот квартал транзитные мощности через Украину в объёме 9,8 млн кубометров газа в сутки.

Ранее планировалось забронировать транзитные мощности на первые три квартала 2022 года, но "Газпром" отказался от этой идеи.

Также, согласно данным RBP, "Газпром" не будет выделять дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу. Речь идёт о газопроводе Ямал - Европа. Срок - также следующие четыре квартала.