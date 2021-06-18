Украину, оставшуюся без военной помощи США, пожалели: "Ну, не плачьте"

На Украине отреагировали на решение США приостановить предоставление военной помощи на 100 млн долларов.

Украинский политик Анатолий Шарий не смог удержаться от смеха от новости о приостановлении США военной помощи Украине в размере 100 млн долларов. В своём Telegram-канале он сопроводил это сообщение смайликами со слезами. Пост Шария на канале одобрили более 70 тысяч подписчиков.

США намеревались оказать помощь Украине, в том числе летальным оружием, после обострения в Донбассе весной 2021 года, кода ВСУ начали перебрасывать войска. После окончания военных учений в России и в связи с саммитом Путина и Байдена оказание помощи решили временно отложить. Однако помощь может быть снова возобновлена, отметили в США. Об этом сообщает "РИА Новости".

Да отправляйте что хотите. Только, судя по заявлениям Путина, применение этого вооружения будет летальным для самой Украины,

- написал nakis kamakis

"Какое сказочное свинство со стороны Бидона! И шо теперь делать, ведь это прецедент!!! Сейчас Европа откажет в кредитах!" - считает Людмила Томинова