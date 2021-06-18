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Украину, оставшуюся без военной помощи США, пожалели: "Ну, не плачьте"

18 июня 2021, 23:30  •  68 • Политика
На Украине отреагировали на решение США приостановить предоставление военной помощи на 100 млн долларов.
Украинский политик Анатолий Шарий не смог удержаться от смеха от новости о приостановлении США военной помощи Украине в размере 100 млн долларов. В своём Telegram-канале он сопроводил это сообщение смайликами со слезами. Пост Шария на канале одобрили более 70 тысяч подписчиков.
США намеревались оказать помощь Украине, в том числе летальным оружием, после обострения в Донбассе весной 2021 года, кода ВСУ начали перебрасывать войска. После окончания военных учений в России и в связи с саммитом Путина и Байдена оказание помощи решили временно отложить. Однако помощь может быть снова возобновлена, отметили в США. Об этом сообщает "РИА Новости".
Да отправляйте что хотите. Только, судя по заявлениям Путина, применение этого вооружения будет летальным для самой Украины,
- написал nakis kamakis
"Какое сказочное свинство со стороны Бидона! И шо теперь делать, ведь это прецедент!!! Сейчас Европа откажет в кредитах!" - считает Людмила Томинова
"Ну, не плачьте, гидные. Сказали вам, что это "временно", а пока Украине весь мир помогать будет", - уверен Игорь Рогов.

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