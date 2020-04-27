Украину охватил кризис неплатежей за «коммуналку»

Коммунальная сфера Украины оказалась в крайне тяжелом положении — за полтора месяца карантина уровень расчетов за коммунальные услуги резко упал. По словам аналитиков, украинцы перестали платить за газ, тепло и электроэнергию — после введенного властями запрета отключать их от услуг, а также штрафовать за неуплату. Среди должников немало людей, которые реально потеряли работу и доход, но и масса тех, кто просто решил «сэкономить» деньги. Впрочем, указывают энергоэксперты, после окончания карантина украинцев все равно вынудят заплатить накопившиеся за два месяца долги — или просто отключат от услуг. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По данным украинского Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на 1 марта 2020-го составляла 66,7 млрд гривен (около 2,3 млрд долларов). Сегодня, спустя два месяца, общая сумма задолженности за услуги ЖКХ превысила 80 миллиардов гривен, говорят аналитики. Но самое печальное — совсем не факт, что после 11 мая (ориентировочной даты окончания карантина) эти огромные долги начнут сокращаться.

Причины очевидны всем: десятки тысяч украинских бизнесменов уже фактически потеряли из-за вынужденного простоя свое дело, а сотни тысяч простых граждан — рабочие места. Если нет дохода — не из чего и оплачивать «коммуналку». Резкое падение платежей от населения коммунальщики фиксируют не только в обедневших регионах, но и в столице. Так, по состоянию на конец марта, общая задолженность киевлян за коммунальные услуги достигла 6 миллиардов гривен. Из этой суммы 35% — долги за отопление и горячую воду. Только задолженность за услуги водоотведения в Киеве достигла миллиарда гривен. И это, по мнению управляющих компаний, сильно попахивает катастрофой.

Тревожные новости о резком падении уровня оплаты ЖКХ приходят со всей Украины. «Хмельницкгаз» сообщает о падении уровня расчетов до 62%. На Буковине, где из-за масштабной вспышки коронавируса введен жесткий карантин, платят за газ только 43% жителей. Огромные долги за поставки газа накопили 87 тысяч домохозяйств в Черновицкой области. Всего 63% жителей рассчитались за газ в Сумской области, а в Кременчуге за «голубое топливо» платит и вовсе не больше трети населения.

Коммунальщики отмечают — ситуацию отчасти спасает только то, что отопительный сезон закончился. А значит, до октября объемы потребления газа на Украине упадут — а значит, и долги будут копиться медленнее. Зато в украинской энергетике неплатежи стали «триггером» целого ряда проблем, которые накапливаются, как снежный ком. Страдают от неоплаты счетов крупнейшие производители энергии — «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». «Энергоатом» уже недополучил более четырех миллиардов гривен за поставки электроэнергии, и теперь компания… не сможет обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива. Излишне говорить, указывают аналитики, к чему может привести Украину нарушение условий эксплуатации АЭС. И прозрачно намекают на очередную печальную годовщину Чернобыля, которую страна отметила в минувшие выходные.

Если быстрого выхода экономики из кризиса в стране не произойдет (а предпосылок для этого нет), то возникнут огромные риски для энергосистемы в целом, предупреждают сами энергетики. Проще говоря, система, давно уже работающая на старых, изношенных мощностях, может просто «посыпаться». Энергетики отмечают — недополучение платежей от населения неизбежно приведет к нехватке денег на обслуживание магистральных сетей, а также на зарплаты, ремонты, инвестиции, строительство и так далее. По словам экспертов, энергосистема Украины и так буквально «дышит на ладан».

Украинские эксперты уверены, основная вина за нынешний кризис неплатежей лежит на Кабмине. Власти не провели никакой разъяснительной кампании, зато в погоне за популярностью дали украинцам ложные посылы. Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «правительство разработало механизм запрета на отключение электроэнергии за неуплату на период карантина». Разумеется, «чтобы сгладить неудобства граждан».

В итоге за услуги ЖКХ первыми перестали платить те украинцы, кто реально оказался в бедственном положении. Это в основном уволенные с работы и граждане, которые «зависли» в «серой зоне». Это люди, отправленные в неоплачиваемый отпуск, или те, кому выплаты зарплат заморожены или выдаются частично. Впрочем, к неплательщикам охотно присоединились и те украинцы, кто не испытывает серьезных финансовых проблем, но до поры до времени «придерживает» деньги.

Аналитики подчеркивают, на весь период карантина (а также в течение 30 дней после него) украинские потребители еще будут иметь «иммунитет» от долгов по ЖКХ. Но уже на следующий день по истечении этого срока, если власти не примут мер для урегулирования ситуации, десятки тысяч должников окажутся перед необходимостью выплатить долг или быть отключенными от удобств.

В свою очередь, в украинском отделении USAID прогнозируют, что в апреле-июне 2020-го, в случае продления карантина, домохозяйства Украины будут оплачивать не более половины счетов за потребление энергии. При этом объем ее потребления снижаться не будет, скорее, наоборот, — вырастет, так как удаленная работа для многих останется формой заработка. По данным социологов из компании Gradus Research, 70% украинцев ожидают, что «из-за роста долгов за электричество, потребленное во время карантина, в стране начнутся веерные отключения света». 46% опрошенных считают их «очень вероятными», еще 24% — «скорее вероятными».

По мнению эксперта Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, с учетом нынешней экономической ситуации на Украине уже сегодня понятно — задолженность украинцев за услуги ЖКХ после снятия карантина увеличится в разы. И коммунальная катастрофа уже, можно сказать, на пороге.

«В Госстате сообщили, что на 1 марта задолженность за услуги ЖКХ превысила 66 миллиардов гривен. Причем снижение уровня оплаты за ЖКХ стало, можно сказать, обвальным, — констатирует аналитик. — Причем рост долгов был неизбежен в силу происходящих процессов — торможения экономики, резкого роста безработицы, обеднения населения и т.д. Сегодня по разным регионам есть разные цифры — 20, 30 и даже 40% задолженности. К примеру, поставщики универсальных услуг, облэнерго, говорят о начале кризиса неплатежей за электроэнергию. Сейчас сложно спрогнозировать, во сколько раз задолженность вырастет, но уже понятно, что она увеличится на десятки миллиардов гривен. Ведь долги за ЖКХ, по данным Госстата, начали расти еще до эпидемии коронавируса, когда ситуация в стране была относительно неплохой. Но сейчас эта тенденция усугубится в разы».

Также Марунич прокомментировал развитие ситуации с увеличением задолженности за ЖКХ в украинской столице.

«Думаю, нужно ожидать роста задолженности киевлян перед «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканалом» и другими предприятиями. Хочется надеяться, что она не достигнет критического уровня. Иначе это приведет к обвалу платежей и массовым отключениям граждан. Да, пока, по решению Кабмина, запрещено отключать поставки энергоносителей и услуг ЖКХ за долги. Но когда вся эта история с карантином закончится, поставщики услуг будут бороться за резкое повышение оплаты. И тогда, скорее всего, мы увидим кампанию, направленную против должников, в том числе по ограничению поставок. Проще говоря, украинцев тысячами будут отключать от воды, электричества, газа и т.д. К сожалению, все это неизбежно, потому что коммунальщики не будут мириться с таким низким уровнем оплаты, как сегодня. Как следствие, перед десятками тысяч граждан возникнет печальный выбор — либо брать кредиты на оплату «коммуналки», либо сидеть в темноте и без воды».

Также, по словам эксперта Фонда энергетических стратегий, кризис неплатежей может сильно ударить и по украинской газовой отрасли.

«Компания «Нафтогаз Украины» продолжает забирать себе львиную долю денег за потребление газа от потребителя. А распределяющие компании, облгазы, получают недостаточно средств, чтобы обеспечивать стабильную и нормальную работу. На протяжении марта задолженность населения за газ увеличилась на 508 миллионов гривен, или на 58% по сравнению концом февраля. По предварительным расчетам газовиков, размер безнадежной задолженности украинцев за газ до конца 2020-го может достичь 10 миллиардов гривен. Для того, чтобы «разрулить» эту ситуацию, правительству предстоит приложить массу усилий», — предрекает аналитик.

Одним словом, сообщил Марунич, украинцы зря «расслабились» в карантин, поверив правительству на слово.