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Украину обвинили в создании угрозы журналистам после уголовного дела на Соловьёва
13 ноября 2019, 10:09 • 111 • Политика
Постпредство России при ОБСЕ вступилось за Соловьёва перед Украиной. "Очевидная демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ", - заявили в пресс-службе российского постпредства.
Российское постпредство при ОБСЕ жёстко отреагировало на возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьёва. В постпредстве обвинили Киев в угрозах журналистам.
Сам Соловьёв также успел отреагировать на преследование со стороны украинской спецслужбы. Он отметил, что украинские власти своей борьбой с евреем и журналистом, выступающим против нацизма, только лишний раз доказывают, что являются наследниками Бандеры и Шухевича.
Напомним, что СБУ завела на российского телеведущего уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины". По этой статье на Украине чаще всего отправляют в тюрьму всех несогласных с нынешним украинским режимом.
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