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Украину обвинили в создании угрозы журналистам после уголовного дела на Соловьёва

13 ноября 2019, 10:09  •  111 • Политика
Постпредство России при ОБСЕ вступилось за Соловьёва перед Украиной. "Очевидная демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ", - заявили в пресс-службе российского постпредства.
Российское постпредство при ОБСЕ жёстко отреагировало на возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьёва. В постпредстве обвинили Киев в угрозах журналистам.
"Очевидная демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ, намеренно увеличивать прямые риски для их безопасности", - гласит сообщение постпредства России при ОБСЕ.
Сам Соловьёв также успел отреагировать на преследование со стороны украинской спецслужбы. Он отметил, что украинские власти своей борьбой с евреем и журналистом, выступающим против нацизма, только лишний раз доказывают, что являются наследниками Бандеры и Шухевича.
"А откуда они вообще знают, что я говорю? - поинтересовался Соловьёв. - Я запрещён к показу на Украине, мои программы там не транслируются".
Напомним, что СБУ завела на российского телеведущего уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины". По этой статье на Украине чаще всего отправляют в тюрьму всех несогласных с нынешним украинским режимом.

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