Проблему дефицита воды в Крыму можно решить, если разделить Украину на два федеральных округа в составе Российской Федерации. Такое мнение высказал известный участник интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", публицист Анатолий Вассерман в комментарию изданию РИА ФАН.

"Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа. Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность", – считает эксперт.

По его прогнозу, это может произойти тогда, когда "глобалисты доведут США до экономической катастрофы". В этот момент, указал знаток, на первый план снова выйдет бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и "другие вменяемые политики" Америки, чтобы вытащить государство "из этой катастрофы".