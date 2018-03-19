Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог: Политэкономическое давление на Россию будет усиливаться
Порошенко поставил под сомнение результаты выборов президента РФ в Крыму
Нефтяная конкуренция в Ираке: новое поле холодной войны России и Запада
ЕС расширил санкции против Сирии, обвинив в химической атаке
Главная / В мире

«Украину никто слушать не будет»: примет ли ЕС меры против Шрёдера за его «поддержку» России

19 марта 2018, 15:09  •  151 • В мире
Евросоюз должен рассмотреть возможные меры в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера из-за его дружеских связей с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его мнению, немецкий политик заслуживает санкций, так как является «лоббистом Путина» на Западе и продвигает российские проекты. RT выяснял, может ли Брюссель счесть доводы Климкина обоснованными.
 
Reuters © Francois Lenoir
 

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подвергся нападкам со стороны министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Глава украинскго МИД обвинил Шрёдера в том, что тот продвигает проекты РФ за рубежом и является «лоббистом Путина».

«Герхард Шрёдер является самым важным лоббистом для Путина во всём мире. Поэтому следует изучить, каким образом ЕС может действовать в этой ситуации», — заявил Климкин в интервью Bild.

В частности, он предложил обдумать возможные санкции в отношении экс-канцлера.

«Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом», — добавил министр.

Такую реакцию главы украинского МИД вызвали слова Герхарда Шрёдера о нежелании как-либо менять своё отношение к российскому лидеру. В частности, об этом он сказал в фильме «Путин», две части которого были опубликованы в социальных сетях 11 и 15 марта.

«Почему я должен (пересматривать своё отношение к Путину. — RT)? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которой подвергаюсь в Германии. Это для меня не проблема», — заявил Шрёдер.

Также он ранее отметил, что стабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке невозможна без сотрудничества стран Европы и США с Российской Федерацией.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
  • globallookpress.com
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com

«Не тот человек»

Однако эксперты считают, что ограничительные меры для Шрёдера со стороны Евросоюза маловероятны. В связи с этим призывы украинского министра останутся без ответа.

«Никакого Климкина в ЕС слушать не будут. Не тот он человек, чтобы на него обращали внимание в Европе. Украинские политики ещё не раз проявят перед Евросоюзом свой скверный характер. И это будет достаточно проблемный партнёр для Европы. Может быть, они и считают, что отбили Украину у России. Но я бы не сказал, что это большой подарок», — рассказал RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв.

Он также подчеркнул, что немецкий бизнес заинтересован в российском газе, который сейчас поставляется по нитке «Северный поток».

«Германия является главным хабом российского газа в Европе. Немецкие корпорации извлекают из этого колоссальные прибыли. Естественно, что ничего серьёзного против «Северного потока» никто делать не будет», — добавил эксперт.

Добрые отношения Шрёдера с Россией, действительно, нередко становятся поводом для критики на Западе. В частности, газета The Wall Street Journal в негативном ключе высказывается о его поддержке проекта «Северный поток» и подписания в 2005 году соглашения с Россией на его строительство.

Помимо этого критикуется участие Шрёдера в комитете акционеров «Северного потока»,  в совете директоров «Северного потока — 2» и «Роснефти». При этом к последней он присоединился в сентябре 2017 года и является независимым директором. К тому же экс-политик не владеет акциями компании и отказался от оплаты за работу в «Роснефти».

«Дело Скрипаля тянет рейтинг вверх»: как Тереза Мэй реанимирует свою карьеру за счёт антироссийской риторики

Несмотря на это WSJ назвал Шрёдера троянским конём. «Господин Шрёдер был троянским конём, выступавшим против всех обязательств Европейского союза по пресечению влияния российской энергетики и повышению конкурентоспособности своего газового рынка», — говорится в статье издания от 16 марта.  

В связи с этим The Wall Street Journal удивляется тому, что никто в США и ЕС ещё не ввёл санкции в отношении экс-канцлера.

«Попытка поддержать интерес к Киеву»

Между тем, как полагают некоторые эксперты, существует возможность того, что часть стран Евросоюза обратит внимание на предложение Климкина, хотя и в теоретическом плане. В частности, такого мнения придерживается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«ЕС, конечно, большой. Сохраняется теоретическая возможность, что его (Климкина. — RT) поддержит кто-то из других стран ЕС типа Эстонии или Латвии. Но вопрос в том, что Германия, которая, собственно, является одним из главных инициаторов строительства «Северного потока — 2», очень маловероятно, что поддержит позиции Климкина. Другое дело, что атаковать позиции представителя политических групп, которые не устраивают Украину, не будучи членом Европейского союза, — это очень серьёзное давление на Германию, и не факт, что Меркель адекватно отреагирует на это. Одно дело объявлять крайней Москву, а другое — требовать санкций в отношении гражданина Германии», — пояснил Абзалов в беседе с RT.

В связи с этим он считает, что украинский министр лишь пытается подогреть интерес к своей стране.

«Такое заявление Климкина — лишь попытка поддержать интерес к Киеву и инициировать процесс дискредитирования «Северного потока —2» — проекта очень болезненного для украинского транзита», — подчеркнул политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

151
Источник
Похожие новости
19 марта 2018, 15:24
Невероятно смешно: Пушков раскритиковал призыв Климкина о санкциях против экс-канцлера ФРГ
18 марта 2018, 19:39
«Дело Скрипаля тянет рейтинг вверх»: как Тереза Мэй реанимирует свою карьеру за счёт антироссийской риторики
18 марта 2018, 22:54
«Массовая дезинформация и умалчивание»: почему западные СМИ игнорируют гуманитарную операцию России в Восточной Гуте

Загрузка...
19 марта 2018, 15:09
«Украину никто слушать не будет»: примет ли ЕС меры против Шрёдера за его «поддержку» России
19 марта 2018, 12:09
Ноу-хау по-американски: В США новой подлодкой будут управлять с помощью игрового джойстика
19 марта 2018, 15:24
Немецкая разведка создаёт подразделение для противодействия России в информационном пространстве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.