«Украину никто слушать не будет»: примет ли ЕС меры против Шрёдера за его «поддержку» России

Евросоюз должен рассмотреть возможные меры в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера из-за его дружеских связей с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его мнению, немецкий политик заслуживает санкций, так как является «лоббистом Путина» на Западе и продвигает российские проекты. RT выяснял, может ли Брюссель счесть доводы Климкина обоснованными.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подвергся нападкам со стороны министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Глава украинскго МИД обвинил Шрёдера в том, что тот продвигает проекты РФ за рубежом и является «лоббистом Путина».

«Герхард Шрёдер является самым важным лоббистом для Путина во всём мире. Поэтому следует изучить, каким образом ЕС может действовать в этой ситуации», — заявил Климкин в интервью Bild.

В частности, он предложил обдумать возможные санкции в отношении экс-канцлера.

«Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом», — добавил министр.

Такую реакцию главы украинского МИД вызвали слова Герхарда Шрёдера о нежелании как-либо менять своё отношение к российскому лидеру. В частности, об этом он сказал в фильме «Путин», две части которого были опубликованы в социальных сетях 11 и 15 марта.

«Почему я должен (пересматривать своё отношение к Путину. — RT)? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которой подвергаюсь в Германии. Это для меня не проблема», — заявил Шрёдер.

Также он ранее отметил, что стабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке невозможна без сотрудничества стран Европы и США с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

globallookpress.com

© Tarasov/ZUMAPRESS.com

«Не тот человек»

Однако эксперты считают, что ограничительные меры для Шрёдера со стороны Евросоюза маловероятны. В связи с этим призывы украинского министра останутся без ответа.

«Никакого Климкина в ЕС слушать не будут. Не тот он человек, чтобы на него обращали внимание в Европе. Украинские политики ещё не раз проявят перед Евросоюзом свой скверный характер. И это будет достаточно проблемный партнёр для Европы. Может быть, они и считают, что отбили Украину у России. Но я бы не сказал, что это большой подарок», — рассказал RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв.

Он также подчеркнул, что немецкий бизнес заинтересован в российском газе, который сейчас поставляется по нитке «Северный поток».

«Германия является главным хабом российского газа в Европе. Немецкие корпорации извлекают из этого колоссальные прибыли. Естественно, что ничего серьёзного против «Северного потока» никто делать не будет», — добавил эксперт.

Добрые отношения Шрёдера с Россией, действительно, нередко становятся поводом для критики на Западе. В частности, газета The Wall Street Journal в негативном ключе высказывается о его поддержке проекта «Северный поток» и подписания в 2005 году соглашения с Россией на его строительство.

Помимо этого критикуется участие Шрёдера в комитете акционеров «Северного потока», в совете директоров «Северного потока — 2» и «Роснефти». При этом к последней он присоединился в сентябре 2017 года и является независимым директором. К тому же экс-политик не владеет акциями компании и отказался от оплаты за работу в «Роснефти».

Несмотря на это WSJ назвал Шрёдера троянским конём. «Господин Шрёдер был троянским конём, выступавшим против всех обязательств Европейского союза по пресечению влияния российской энергетики и повышению конкурентоспособности своего газового рынка», — говорится в статье издания от 16 марта.

В связи с этим The Wall Street Journal удивляется тому, что никто в США и ЕС ещё не ввёл санкции в отношении экс-канцлера.

«Попытка поддержать интерес к Киеву»

Между тем, как полагают некоторые эксперты, существует возможность того, что часть стран Евросоюза обратит внимание на предложение Климкина, хотя и в теоретическом плане. В частности, такого мнения придерживается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«ЕС, конечно, большой. Сохраняется теоретическая возможность, что его (Климкина. — RT) поддержит кто-то из других стран ЕС типа Эстонии или Латвии. Но вопрос в том, что Германия, которая, собственно, является одним из главных инициаторов строительства «Северного потока — 2», очень маловероятно, что поддержит позиции Климкина. Другое дело, что атаковать позиции представителя политических групп, которые не устраивают Украину, не будучи членом Европейского союза, — это очень серьёзное давление на Германию, и не факт, что Меркель адекватно отреагирует на это. Одно дело объявлять крайней Москву, а другое — требовать санкций в отношении гражданина Германии», — пояснил Абзалов в беседе с RT.

В связи с этим он считает, что украинский министр лишь пытается подогреть интерес к своей стране.