Украину не готовы принимать в НАТО: "Ситуация непонятная"

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент Незалежная не соответствует критериям для вступления в Североатлантический альянс.

Американский лидер Джо Байден отказал Украине во вступлении в НАТО. Выступая с трибуны, он подчеркнул, что проблема в том, что страна не соответствует критериям для вступления в военный блок.

"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чём дело", - сказал политик.

Байден указал, что Киеву следует разобраться с коррупцией, а также осуществить ещё ряд действий, для того чтобы претендовать на членство в альянсе.

"Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать всё возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России", - заявил президент США.

Он добавил, что решение о возможности Киева присоединиться к союзу зависит не только от Вашингтона, а от других участников альянса.

На Украине, где ранее громко требовали ответа от США, когда страна может стать членом военного блока, заявили о готовности продолжать реформы.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнение предложенных ей реформ. "Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы ещё больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО", - отметил он.