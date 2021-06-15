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Украину не готовы принимать в НАТО: "Ситуация непонятная"
15 июня 2021, 01:00 • 62 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент Незалежная не соответствует критериям для вступления в Североатлантический альянс.
Американский лидер Джо Байден отказал Украине во вступлении в НАТО. Выступая с трибуны, он подчеркнул, что проблема в том, что страна не соответствует критериям для вступления в военный блок.
"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чём дело", - сказал политик.
Байден указал, что Киеву следует разобраться с коррупцией, а также осуществить ещё ряд действий, для того чтобы претендовать на членство в альянсе.
"Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать всё возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России", - заявил президент США.
Он добавил, что решение о возможности Киева присоединиться к союзу зависит не только от Вашингтона, а от других участников альянса.
На Украине, где ранее громко требовали ответа от США, когда страна может стать членом военного блока, заявили о готовности продолжать реформы.
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнение предложенных ей реформ. "Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы ещё больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО", - отметил он.
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