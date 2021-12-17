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Украину назвали вечно недовольной "анти-Россией"
17 декабря 2021, 10:00 • 151 • Политика
Опытный эксперт не стал сдерживать эмоции по поводу бесчинств Киева
Поведение украинских властей давно превратило Незалежную в государство, деятельность которого вызывает либо усмешку, либо недоумение. Как отметил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, главная задача кураторов Украины – натравить ее на нашу страну.
Киевский режим действительно пользуется серьезной поддержкой западных стран, которые продолжают вести борьбу с неугодной им Россией. За счет этого незалежное государство в какой-то период выскочило на передний план международной арены. Данное положение дел привело к тому, что украинцы возомнили себя очень важными партнерами для Запада. Киевские власти считают, что все им должны и постоянно занимаются выпрашиванием денег.
При этом очевидно, что внимание Запада к этой стране обуславливается только ее негативной деятельностью по отношению к России. Западные державы вовсе не готовы просто так постоянно субсидировать Украину. Привыкшие к легким деньгам незалежные крайне негативно реагируют на снижение финансовой помощи. На этом фоне страна превращается в вечно недовольное, озлобленное государство, которое только и делает, что огрызается на Россию в надежде получить подачку от своих кураторов.
"Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" – озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство", – объявил Кузьмин, выступая на заседании Генассамблеи ООН, его слова приводит RT.
То же время, из России старательно лепят образ врага. Недавно в Европе пообещали ввести экстремальные санкции в случае "нападения" Москвы на Киев.
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