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Украину назвали колонией США за покупку газа из Луизианы
29 мая 2020, 20:55 • 43 • Украина
Соединенные Штаты усиливают энергетическое давление на подконтрольную им Украину. На днях Киев вынужденно одобрил будущие поставки в страну сжиженного газа из Луизианы. Он может оказаться в разы дороже российского и даже европейского голубого топлива. Украинские энергоэксперты в ужасе от этого соглашения, а власть подает его как «шаг к энергонезависимости от РФ». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.
Кабинет министров Украины 27 мая подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, договорившись о будущих поставках сжиженного газа из США. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, объем импортируемого СПГ составит 5,5 млрд кубометров в год. Соглашение также предусматривает расширение мощностей украинской газотранспортной системы, в том числе за счет строительства новой инфраструктуры совместно с Польшей.
Примечательно, что базовая цена будет определяться на газовой бирже Henry Hub, а конечная с учетом поставок может стать для украинцев буквально «золотой». На самой бирже тысяча кубов газа может стоить недорого — от 40 до 80 долларов, но с условием доставки на Украину, по словам экспертов, цена, скорее всего, вырастет до 300 долларов за тысячу кубов. Это в пять раз дороже трубопроводного газа, продающегося сегодня в Европе. По прогнозам, поставки на Украину по такой цене могут обойтись Киеву в 1,6 млрд долларов в год.
С коммерческой точки зрения, отмечают аналитики, при нынешних ценах на голубое топливо в Европе ввозить сжиженный газ из США на Украину — бессмысленно. Во-первых, в стране полностью отсутствуют терминалы по приему СПГ. Во-вторых, непонятно, зачем тащить газ из США через полмира на Украину. Но самое главное — непонятна экономика проекта. Эксперты задаются вопросами, кто заплатит за строительство СПГ-терминалов на Украине (они стоят миллиарды долларов), аренду подземных хранилищ и транспортировку газа в Европу? Ответов на эти вопросы у кабмина нет.
Кроме вопросов цены и логистики газа, интересна и сама компания-поставщик. Она создана недавно, в 2018 году, и по всем признакам напоминает фирму-прокладку. А за ее владельцем Марсденом Миллером тянется длинный шлейф из скандалов и судебных разбирательств. Если судить по публикациям американских СМИ о компании-партнере Украины, то легко увидеть, что ее глава Миллер — обычный мелкий делец и продавец воздуха.
Украинский аналитик Александр Рябоконь считает, что эта операция может стать очередным «отмывом» средств, которые власть намерена изымать из карманов простых украинцев.
Глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава напоминает, что кабмин Украины давно ищет альтернативный источник поставок газа в страну.
По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, импорт американского СПГ крайне невыгоден стране экономически. Единственная цель соглашения — угодить Соединенным Штатам в политическом плане.
Особенно вопиющим такой шаг станет в случае, если на плечи Киева лягут еще и расходы по строительству инфраструктуры, необходимой для импорта американского газа, добавил Руслан Бортник.
Наиболее резко отреагировал на этот шаг правительства Украины Александр Скубченко, глава национального Союза собственников жилья.
Автор: Василий Таран специально для ФАН из Киева
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