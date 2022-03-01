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Украину накажут за геноцид? Международный уголовный суд готов начать расследование

01 марта 2022, 10:55  •  13 • Политика
Международный уголовный суд готов приступить к расследованию преступлений против человечности, которые могли совершаться на Украине с 2013 года.
Международный уголовный суд будет расследовать преступления любых сторон конфликта на Украине. О предстоящей работе сообщил прокурор Карим Хан, подчеркнув, что приступить к расследованию суд надеется "как можно скорее".
Карим Хан отметил, что в распоряжении суда есть материалы, указывающие, что преступления против человечности совершались на Украине с 2013 года. Весомых оснований достаточно для начала всеобъемлющего расследования. Команда суда, добавил Хан, начинает сбор и сохранение улик:
Следующим шагом станет запрос разрешения палаты предварительного производства суда на начало расследования.
Отметим, в структуру ООН Международный уголовный суд не входит, видимо, поэтому и принято решение начать расследование, политически не мотивированное. Образован суд в 1998 году. Мандат суда распространяется на физических лиц, но не на государства. В компетенции привлечение к ответственности за военные преступления, а также за геноцид и преступления против человечности.
Ранее представители России на разных уровнях сообщали, что украинские власти допустили геноцид русского населения. Более того, материалы о преступлениях были раскрыты.

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