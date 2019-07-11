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Украину на встрече советников «нормандской четвёрки» представит Пристайко

11 июля 2019, 23:39  •  66 • Украина
Заместитель руководителя администрации президента Украины Вадим Пристайко будет представлять Киев на встрече советников глав государств нормандского формата (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
 
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Уточняется, что во встрече примут участие советники глав государств и правительств четырёх стран, которые должны будут подготовить дальнейшие переговоры на высшем уровне.

Ранее стало известно, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Отмечалось, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

В ходе переговоров обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и сотрудничество по возвращению задержанных граждан обеих стран.

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