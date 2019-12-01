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Украину могут покинуть ещё ряд областей: Володин предупредил Киев о последствиях его действий в ООН

01 декабря 2019, 10:24  •  87 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины. "Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - сказал он.
Поведение Украины может привести к выходу из её состава ещё ряда областей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя действия украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве.
"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - пояснил Володин.
Он отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет на форуме ООН в Женеве крымских татар. Срыв его выступления продемонстрировал всему миру нетерпимость представителей власти Украины к малым народам.
"Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - цитирует "РИА Новости" слова спикера Госдумы.
Володин напомнил, что в 2014 году на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Председатель Госдумы посоветовал Киеву хорошенько подумать об этом.

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