Украину могут покинуть ещё ряд областей: Володин предупредил Киев о последствиях его действий в ООН

Поведение Украины может привести к выходу из её состава ещё ряда областей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя действия украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - пояснил Володин.

Он отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет на форуме ООН в Женеве крымских татар. Срыв его выступления продемонстрировал всему миру нетерпимость представителей власти Украины к малым народам.

"Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - цитирует "РИА Новости" слова спикера Госдумы.

Володин напомнил, что в 2014 году на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Председатель Госдумы посоветовал Киеву хорошенько подумать об этом.