|
Украину могут покинуть ещё ряд областей: Володин предупредил Киев о последствиях его действий в ООН
01 декабря 2019, 10:24 • 87 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины. "Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - сказал он.
Поведение Украины может привести к выходу из её состава ещё ряда областей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя действия украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве.
Он отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет на форуме ООН в Женеве крымских татар. Срыв его выступления продемонстрировал всему миру нетерпимость представителей власти Украины к малым народам.
Володин напомнил, что в 2014 году на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Председатель Госдумы посоветовал Киеву хорошенько подумать об этом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 ноября 2019, 03:39
|
30 ноября 2019, 05:09
|
25 ноября 2019, 11:24
|
29 ноября 2019, 03:09
|
28 ноября 2019, 10:54
|
25 ноября 2019, 14:39
|
28 ноября 2019, 01:09