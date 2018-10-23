Украину лишат шампанского и коньяка по требованию Франции

По требованию Франции украинские виноделы планируют отказаться от терминов «коньяк» и «шампанское» при маркировке своей продукции.

Украина планирует отказаться от производства шампанского и коньяка. Или же вернее будет сказать, что алкогольные напитки, именуемые сейчас на Украине коньяком и шампанским, вскоре получат другое название.

Подобное требование предъявляется к виноделам Украины европейскими производителями спиртных напитков. Делается это в рамках так называемого Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

При этом основным инициатором переименования украинского коньяка в бренди, а шампанского - в игристое вино выступает Франция. Оба наименования так или иначе связаны с двумя историческими регионами данной страны.

По словам директора корпорации «Укрвинпром» Владимира Кучеренко, смена торговых обозначений будет сопряжена с финансовыми потерями для украинских производителей. Тем не менее, уверяет он на страницах украинского издания «Экономическая правда», ради продолжения процесса евроинтеграции украинский бизнес готов пойти на подобные издержки.