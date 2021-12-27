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Украину хотят "скормить" России? Раскрыт безумный план разжигателей войны

27 декабря 2021, 22:35  •  189 • Политика
Известный блогер раскрыл безумный план западных разжигателей войны. По его словам, кто-то из киевских "партнёров" отчаянно желает "скормить" Украину России.
К такому выводу пришёл автор Telegram-канала "Голос Мордора". Он обратил внимание на призывы некоторых политиков в Прибалтике, США и Польше ввести против России "санкции из ада", не дожидаясь её "вторжения" на Украину. Превентивно.
Блогер считает, что это неприкрытое подталкивание к войне.
Эту идею иначе как безумной назвать нельзя. Их мечта - скормить Украину России, чтобы потом показывать на Россию пальцем и орать о том, какой она жуткий агрессор и как угрожает всему миру,
- пишет он.
Автор отметил, что защищать Украину никто не собирается. Британцы уже объявили, что эвакуируют всех своих инструкторов в случае войны Украины с Россией, а американцы не собираются поставлять в страну свои войска. Таким образом, Запад пытается стравить Украину с Россией, но при этом сам хочет остаться в стороне.
Впрочем, "Голос Мордора" полагает, что и сами украинцы уже не против того, чтобы их захватила Россия. Для них это будет означать окончание бесконечного кошмара, в который страна погрузилась после госпереворота 2014 года.
Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Ранее США и страны Европы заявили, что введут против России небывалые санкции, если та нападёт на Украину. В Москве считают, что это может быть подготовка к большому наступлению ВСУ на Донбасс.

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